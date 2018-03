100 WOMEN OF COLOR GALA & AWARDS

FRIDAY MARCH 16, 2018 THE BUSHNELL THEATER / HARTFORD, CT 166 Capitol Avenue, Downtown Hartford VIP Reception 7pm



100 Women of Color Awards 8pm Tickets: www.Bushnell.org / 860.987.5900 Honoring ANIKA NONI ROSE The 2018 Legacy Award & “Anika Noni Rose Day” & DESIREE ROSS Gayle Allen-Greene . Rev. Ina Alisa Anderson Deadra Bastarache . Denise T. Best Veronica D. Bolton . Francesca Borges Gordon Martha Brackeen-Harris . Darlene Brandon Natalie Braswell . Karrol-Ann Brown, Esq. Marie Brown-Harvey Valeria Caldwell-Gaines, Esq, MSW Kimberly Cannon . Judy Casperson Dr. Juanita Castillo Katharine Chaney-Jones CLTC, LUTCF Ayesha Clarke . Adrienne W. Cochrane, J.D. Shermaine Croney Marshall Dr. Kathy Cumberbatch Montague Dr. Sharde M. Davis Suzette Debeatham-Brown, MHS, CDE Endia M. DeCordova, MBA . Patrina P. Dixon Tamar T. Draughn, LPC . Zakiya Aneesa Edens Dr. Anjanette Ferris Senatus . Tanya Fleeting Janeè L.Folston . Apostle Cheryl A. Fortson Stephanie France . Kelly Frye Barnett Talia K. Gee, Esq. MBA . Sarell Grayson Alina Gutierrez . Violette O. Haldane Becki Hall . Shonya Harrison Dori B. Hightower, Esq . Carrie Elizabeth Hooker Lori Hudson . Tasha Monique Hunt Christina Johnson . Nancy Kingwood-Small Dr. Camelia Lawrence, FACS Jennette Andrea Livingston Karen Lott . Waleska Lugo-DeJesús Myra S. Marcellin . Lisa Marien Mallory Mason . Angela Regina Maye Leslie Mayes . Makeda Mays Green Donyelle V. McBride . Stacey Jere McCann Geralynn McGee . Yvette Melendez Jade Ashley Melvin . Guilaine Menefee Bianca S. Miller . Sandy M. Moore, Esq. Zulynette Morales, MSW Dayshell Patrece Muhammad, MA Elder Sister Nandi . Shelissa Newball Dr. Kim Nichols, M.D. . Tracy Nixon-Moore J.Elizabeth (Timmons) Nkonoki-Ward Nyema Pinkney Kerry Ann Pinnock . Terry Powe Rev. Ashley Lydia Ramsey . Recina Reynolds Gwendolyn Richardson, RN MSN . Yadira Rivera Lidya Rivera-Early . Kimberly Robinson Williams Jacqueline Rodriguez . Pastor Michele M. Ruiz Diane Santos . Kimberley J. Scott Karin D. Smith . Sarah Smith Rosa Lee Smith-Hill . Carol Smith-Jestin Helen G. Sneed . Donna Lynn Sodipo Janine Spinola Taylor, EdD . Glendowlyn L.H. Thames Rev. Aracelis Vazquez-Haye . Regina Vermont Terri Walker . Cynthia C. Watts Logan West . Jermika R. Williams Deremius Williams . Jacqueline (Jackie) Williams Deborah A. Williams, Ph.D . Leah Wright Rigueur Candace Young *(Names are still being confirmed for proper spelling in the

event you see some spelled incorrectly or without proper titles)